Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа "Аэрофлот" в январе-мае увеличила перевозку пассажиров на 16%, до 18,3 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
21 июня, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Пассажирооборот группы увеличился на 18,3%

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Авиакомпании группы "Аэрофлот" в январе-мае 2017 г. увеличили перевозку пассажиров на 15,9% по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года, до 18,3 млн человек. Об этом говорится в пресс-релизе группы.

За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 12,3 млн пассажиров, что на 13,1% больше, чем годом ранее.

Пассажирооборот группы увеличился на 18,3%, пассажирооборот компании - на 11,9%.

Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" в отчетном периоде вырос на 2 процентных пункта, до 79,4%, по компании этот показатель увеличился на 1,6 п.п., до 79,3%.

В мае группа "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию три лайнера: два самолета Airbus A321 и один Boeing 737-800. За этот же период два самолета Boeing 737-800 и один Airbus A320 были выведены из парка. По состоянию на 31 мая 2017 г. парк группы насчитывал 295 воздушных судов, в том числе парк компании - 197 воздушных судов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
2
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
3
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
4
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
5
Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда
6
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
7
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
Темы дня
Загрузка...
Реклама