Группа "Аэрофлот" в январе-мае увеличила перевозку пассажиров на 16%, до 18,3 млн человек

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Авиакомпании группы "Аэрофлот" в январе-мае 2017 г. увеличили перевозку пассажиров на 15,9% по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года, до 18,3 млн человек. Об этом говорится в пресс-релизе группы.

За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 12,3 млн пассажиров, что на 13,1% больше, чем годом ранее.

Пассажирооборот группы увеличился на 18,3%, пассажирооборот компании - на 11,9%.

Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" в отчетном периоде вырос на 2 процентных пункта, до 79,4%, по компании этот показатель увеличился на 1,6 п.п., до 79,3%.

В мае группа "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию три лайнера: два самолета Airbus A321 и один Boeing 737-800. За этот же период два самолета Boeing 737-800 и один Airbus A320 были выведены из парка. По состоянию на 31 мая 2017 г. парк группы насчитывал 295 воздушных судов, в том числе парк компании - 197 воздушных судов.