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РЖД получат 13,2 млрд руб. в 2017 г. на обход Краснодарского узла и станции МЖД

Экономика и бизнес Транспорт
22 июня, 10:47 UTC+3

ОАО "Российские железные дороги" увеличило объем инвестиционной программы на 2017 год с 459,5 млрд рублей до 495 млрд рублей

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) могут получить почти 13,2 млрд рублей в 2017 году на обход Краснодарского железнодорожного узла и строительство дополнительных остановочных пунктов Московской железной дороги (МЖД). Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, около 3,74 млрд рублей будет направлено на реализацию реконструкции участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская для обеспечения доставки грузов в порты Азово-Черноморского транспортного узла (Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Темрюк и Грушевая) в планируемых на расчетные годы объемах и оптимизации работы Краснодарского узла с переключением грузового движения в обход на участок Тимашевская - Крымская.

Кроме того, 9,41 млрд рублей планируется направить на строительство дополнительных остановочных пунктов МЖД, а также на интеграцию Савеловского направления МЖД и МЦК.

Ранее сообщалось, что ОАО "Российские железные дороги" увеличило объем инвестиционной программы на 2017 год с 459,5 млрд рублей до 495 млрд рублей и планирует нарастить ее до 510 млрд рублей. По словам главы РЖД Олега Белозерова, средства пойдут на "большой набор проектов", а объем вложений будет расти в том числе за счет собственных оборотных средств РЖД.

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