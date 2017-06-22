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"Трансконтейнер" выплатит финальные дивиденды за 2016 г. из расчета 46,81 руб. на акцию

Экономика и бизнес Транспорт
22 июня, 12:46 UTC+3 МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Всего на выплату дивидендов компания направит 650,4 млн рублей, что составляет 50% от нераспределенной чистой прибыли компании по РСБУ за 2016 год

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© Евгений Епанчинцев/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. ПАО "Трансконтейнер" выплатит финальные дивиденды за 2016 год из расчета 46,81 руб. на обыкновенную акцию. Такое решение принято на годовом общем собрании акционеров компании.

Всего на выплату дивидендов компания направит 650,4 млн рублей, что составляет 50% от нераспределенной чистой прибыли компании по РСБУ за 2016 год.

Чистая прибыль "Трансконтейнера" по РСБУ по итогам 2016 года составила 2,6 млрд рублей. За первое полугодие 2016 года "Трансконтейнер" направил на дивиденды 4,8 млрд рублей, в том числе 3,5 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, 1,3 млрд рублей - из прибыли, полученной в первом полугодии 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 июля 2017 года.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе FESCO - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 24,5%. Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.

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