Акционеры "Трансконтейнера" переизбрали совет директоров в прежнем составе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Трансконтейнер" на годовом общем собрании переизбрали совет директоров в прежнем составе.

В качестве представителей "Объединенной транспортно-логистической компании" (ОТЛК, дочерняя компания ОАО "РЖД") в совет вошли вице-президент РЖД Андрей Старков, начальник департамента управления бизнес-проектами РЖД Андрей Тонких, заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Сергей Тугаринов и начальник департамента экономики РЖД Ирина Костенец.

Fesco представляют генеральный директор группы "Сумма" (владеет 32,5% акций ДВМП, головной структуры Fesco) Лейла Маммед Заде, первый заместитель генерального директора группы "Сумма" Александр Панченко и руководитель проекта реструктуризации долга группы Fesco Стивен Хеллман.

В качестве представителей ЗАО "УК "Трансфингруп" (структура НПФ "Благосостояние") в совете остались председатель совета директоров "Трансфин-М" Питер Ллойд О'Браен и исполнительный директор НПФ "Благосостояние" Юрий Новожилов, в качестве независимых директоров - советник генерального директора ОАО "Холдинговая компания "Элинар" Ирина Шиткина и председатель учредитель - директор Общественного хозяйственного общества LocalFirst, член Теневого совета ЕЦБ Ричард Вернер.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "ТрансКонтейнера", транспортной группе FESCO - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 24,5%.

Акции "ТрансКонтейнера" торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.