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Аэропорт Домодедово привлечет кредит ING Bank в объеме до 58,9 млн евро

Экономика и бизнес Транспорт
22 июня, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Заемные средства привлекаются для финансирования для установки автоматической системы сортировки багажа в пассажирском терминале Т2

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово подписал кредитное соглашение с нидерландским ING Bank по привлечению финансирования для установки автоматической системы сортировки багажа в пассажирском терминале Т2 на сумму до 58,9 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Домодедово.

Срок привлечения финансирования составляет 8 лет. Страховое покрытие сделки было обеспечено экспортно-кредитным агентством Atradius Dutch State Business, отмечается в сообщении.

"Экспортно-кредитное финансирование является оптимальным вариантом обеспечения поставок высокотехнологичного оборудования. Данный продукт обеспечивает снижение стоимости оборудования и в полной мере отражает нашу нацеленность на максимальную эффективность операций при развитии проектов аэропорта Домодедово", - приводит пресс-служба слова директора по связям с инвесторами аэропорта Дениса Нуждина.

К 2018 г. в Домодедово откроется новый сегмент терминала Т2. Общая площадь комплекса превысит 500 тыс. кв м, совокупная пропускная способность пассажирского терминала аэропорта составит более 45 млн пассажиров в год. Также ожидается открытие новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,8 тыс. м, расположенной северо-восточнее и параллельно ВПП-2. После окончания строительства ВПП-2 будет переоборудована в магистральную рулежную дорожку.

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