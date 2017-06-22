ЕБРР предоставит Египту кредит €290 млн на покупку локомотивов

КАИР, 22 июня. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Египетским железным дорогам кредит в размере 290 млн евро на покупку 100 локомотивов, сообщается в заявлении банка.

Средний возраст локомотивного парка Египетских железных дорог превышает 30 лет, отмечается в сообщении. Это является причиной дефицита подвижного состава, высоких затрат на обслуживание, а также негативно сказывается на окружающей среде. Приобретение новых локомотивов позволит железнодорожной компании обеспечить более надежный и качественный сервис.

Во вторник ТАСС сообщал, что Египет подписал соглашение стоимостью $575 млн с General Electric Co на поставку 100 новых локомотивов, 15 лет технической поддержки и поставку запасных частей, а также стороны условились о техническом обслуживании и модернизации 81 поезда.