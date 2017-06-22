Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕБРР предоставит Египту кредит €290 млн на покупку локомотивов

Экономика и бизнес Транспорт
22 июня, 17:09 UTC+3

Ранее Египет подписал соглашение стоимостью $575 млн с General Electric Co на поставку 100 новых локомотивов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 22 июня. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Египетским железным дорогам кредит в размере 290 млн евро на покупку 100 локомотивов, сообщается в заявлении банка.

Средний возраст локомотивного парка Египетских железных дорог превышает 30 лет, отмечается в сообщении. Это является причиной дефицита подвижного состава, высоких затрат на обслуживание, а также негативно сказывается на окружающей среде. Приобретение новых локомотивов позволит железнодорожной компании обеспечить более надежный и качественный сервис.

Во вторник ТАСС сообщал, что Египет подписал соглашение стоимостью $575 млн с General Electric Co на поставку 100 новых локомотивов, 15 лет технической поддержки и поставку запасных частей, а также стороны условились о техническом обслуживании и модернизации 81 поезда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кучма: Европа ставит Украину на колени
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеров
4
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
5
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
6
СМИ: ВМС США не смогли перехватить баллистическую ракету во время учений
7
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
Темы дня
Загрузка...
Реклама