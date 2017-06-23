СМИ: Safran готова к частичной локализации в РФ производства двигателей для SSJ 100

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совместное предприятие (СП) французской Safran Aircraft Engines и "ОДК-Сатурн" PowerJet готово пойти на частичную локализацию в РФ производства "горячей части" двигателей SaM146 для Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на президента СП Марка Сореля.

Сейчас Safran (ранее Snecma) отвечает за "горячую часть" турбореактивного двигателя SaM146, "ОДК-Сатурн" (ранее НПО "Сатурн") отвечает за "холодную" часть. Это одна из самых дорогостоящих программ Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех"), в 2012 году на нее дали 15,8 млрд рублей. Производителю SSJ 100 АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию - ОАК) поставлены 250 двигателей, план на 2017 год - более 70 SaM146.

В марте глава ОДК Александр Артюхов говорил, что по направлению локализации производства двигателя в РФ "запланирована двухэтапная работа": на первом этапе - с увеличением степени локализации до 55%, на втором этапе - до 80%. Сорель рассказал, что СП "готово рассмотреть возможность частичной локализации в РФ "горячей части", организовав литейное производство отдельных деталей.

Согласно публикации, сейчас PowerJet определяет партнеров в РФ, которые будут производить дополнительные детали, сказал Марк Сорель, уточнив, что перенос производства в РФ возможен, если здесь будет представлено "конкурентоспособное предложение".

Глава ОАК Юрий Слюсарь ранее также заявил, что корпорация сохраняет планы выпуска 130-местной версии самолета, но реализация проекта зависит от наличия двигателя. Сорель рассказал, что стороны уже ведут переговоры. Самолет большей пассажировместимости потребует "серьезной доработки двигателя", поэтому PowerJet пока "не может говорить о положительном или отрицательном решении о доработке SaM146", необходимо оценить спрос на 130-местный самолет, окупаемость инвестиций, передает "Ъ". В ГСС газете сообщили, что вопрос увеличения пассажировместимости SSJ 100 еще анализируется и уточняется, поэтому сейчас нельзя однозначно утверждать, кто будет поставщиком двигателя и какая именно будет размерность.