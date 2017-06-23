Новосибирский филиал ПГК в мае 2017 г. увеличил объем погрузки в крытых вагонах на 9%

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новосибирский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в мае 2017 года перевез 135 тыс. тонн грузов в крытом подвижном составе, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот филиала в данном сегменте вырос на 9% и достиг 6 млн т-км, сообщает пресс-служба компании.
Основную номенклатуру грузов составили пищевые грузы, зерновые грузы и продукты перемола, строительные грузы, промышленное сырье, сборные грузы и минеральные удобрения.
Объем погрузки строительных грузов увеличилась в 1,2 раза к прошлому году, до 16 тыс. тонн; промышленного сырья - в 2 раза, до 13 тыс. тонн; сборных грузов - в 1,2 раза, до 13 тыс. тонн; минеральных удобрений - в 1,5 раза, до 7 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций ЗСЖД в адрес грузополучателей Дальневосточной, Восточно-Сибирской, Красноярской, Забайкальской, Северной и Горьковской железных дорог, а также в страны СНГ, Монголию и Китай.
АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.