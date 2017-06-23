"Туапсинский морской торговый порт" направит на дивиденды за 2016 г. более 2,3 млрд руб.

ТУАПСЕ, 23 июня. /ТАСС/. Акционеры АО "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП, входит в UCL Holding) на годовом собрании 22 июня приняли решение направить на выплату дивидендов за 2016 год более 2,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

"Принято решение о распределении прибыли, полученной в 2016 году. Чистая прибыль ОАО "Туапсинский морской торговый порт" в 2016 году составила 3 160 198 715,14 рубля. По итогам собрания акционерами утверждена выплата дивидендов за отчетный 2016 год по обыкновенным акциям в размере 0,27 рубля на одну акцию. С учетом выплаченных дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 года общая сумма дивидендов за 2016 год составит более 2,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2015 году компания направила на дивиденды более 1,3 млрд руб. из расчета 0,15 руб. на одну обыкновенную акцию. Чистая прибыль по итогам года составила 2,43 млрд руб.

Кроме того, на годовом собрании акционеры приняли решение о реорганизации АО "ТМТП" в форме присоединения к нему ОАО "Туапсинский судоремонтный завод", утвердили договор о присоединении и приняли решение об увеличении уставного капитала порта путем размещения дополнительных акций.

АО "Туапсинский морской торговый порт" является основным оператором морского порта Туапсе. ТМТП входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, объединяющий также Таганрогский морской порт на юге России и АО "Морской порт Санкт-Петербург", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" и ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" на северо-западе страны. По итогам 2016 года грузооборот стивидора составил 14,1 млн тонн (-4,1% относительно 2015 г.).