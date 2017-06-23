Трафик через Суэцкий канал продолжает расти

КАИР, 23 июня. /ТАСС/. Трафик судов через Суэцкий канал в прошлом месяце продолжил начавшийся в марте рост, следует из данных, опубликованных Администрацией канала.

Количество судов, проследовавших через канал в мае, превысило показатель того же месяца прошлого года на 5,7% и составило 1484. В апреле через канал прошло 1449 судов (+4%), в марте - 1524 (+4,8%).

На контейнеровозы пришлось 32% от общего трафика через канал, по сравнению с 34% годом ранее; с точки зрения тоннажа, их доля по итогам мая составила 56%, на 3 п/п меньше, чем в мае 2016 года. Количество контейнеровозов при этом выросло в годовом сопоставлении на 0,6%, до 477, их нетто-тоннаж - на 2%, до 49,7 млн тонн. Фактические объемы контейнерных грузов, перевезенных через канал на сервисах в южном направлении, составили 19,6 млн тонн (+3%), в северном - 20,5 млн тонн (+1,3%).

Наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в сегменте балкерных перевозок. Число прошедших через канал балкеров увеличилось на 33,5%, до 263 единиц. Для сравнения в апреле рост составил 28%, в марте - 22%. С точки зрения нетто-тоннажа, рост в этом сегменте трафика составил 34%, до 9,2 млн тонн.

Спрос на транзит судов через Суэцкий канал снижался на протяжении большей части прошлого года и первых месяцев этого года. По итогам 2016 года общее количество судов, прошедших через канал, сократилось до 16,8 тыс., по сравнению 17,5 тыс. годом ранее. Снижение продолжилось в первые месяцы 2017 года: трафик за январь и февраль составил 2655 судов, по сравнению с 2724 за аналогичный период 2016 года.