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Прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Уфой откроется в середине июля

Экономика и бизнес Транспорт
26 июня, 11:39 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 26, июня. /ТАСС

Ранее прямого авиасообщения между этими городами не было

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Прямой рейс между Ростовом-на-Дону и Уфой будет запущен с 15 июля. Ранее такие перелеты совершались только через столичные аэропорты, сообщили в пресс-службе департамента стратегических коммуникаций "Аэропорт Ростов- на-Дону" в понедельник.

"Рейсы из Ростова-на-Дону в столицу Башкортостана будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам. Вылет из Уфы в 08:30, прибытие в Ростов-на-Дону - 09:00. Вылет из Ростова в 10:00, прибытие в Уфу - 14:35. Ранее прямого авиасообщения между этими городами не было", - сказали в департаменте.

Там отметили, что полеты будет выполнять авиакомпания "Ямал" на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 человек. Продажи билетов уже открыты, летная навигация на этом направлении продлится до 28 октября.

"Уфа - один из крупнейших экономических, культурных и научных центров России, наличие прямого авиасообщения с которым имеет стратегическое значение для донского региона", - цитирует пресс-служба исполнительного директора ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" Сергея Краснова.

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