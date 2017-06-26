Авиакомпания AirBridgeCargo присоединилась к Pharma Gateway Amsterdam

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Авиакомпания AirBridgeCargo (АВС) присоединилась к Pharma Gateway Amsterdam (PGA), подтвердив обязательства перед заказчиками в мировой фармацевтической отрасли по повышению качества обслуживания, сообщается на сайте перевозчика.

ABC стала второй авиакомпанией, вошедшей в проект. Грузовой хаб Schiphol Cargo в аэропорту Амстердама проводит регулярные встречи для членов PGA по обмену опытом, что способствует сотрудничеству между всеми участниками так называемой "холодовой цепи".

Авиакомпания AirBridgeCargo выполняет 22 рейса в неделю из Амстердама по основным направлениям мировых перевозок фармацевтической промышленности в Европе, Азии и США, среди которых Москва, Чикаго, Шанхай и Сингапур. В прошлом году АВС стала первой авиакомпанией в России и седьмой в мире, получившей сертификат CEIV PHARMA Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Компания также инвестировала средства в покупку усовершенствованных грузовых самолетов Boeing 747-8F, которые оснащены системой поддержания температурного режима в грузовой кабине.

Проект PGA, образованный в марте 2016 года, ставит своей основной целью обеспечение прозрачности и надлежащего качества услуг в цепи поставок фармацевтических грузов. На сегодняшний день участниками PGA являются: Cyberfreight Pharma Logistics, Yusen Logistics Benelux, GEFCO Forwarding Netherlands, VCK Logistics Airfreight, SGS, Air France KLM Martinair Cargo, Swissport Cargo Services, dnata, Worldwide Flight Services (WFS), Nouwens Transport Breda, De Jong Special Services, Jan de Rijk Logistics и DJ Middelkoop.

AirBridgeCargo - российская грузовая авиакомпания, входит в ГК "Волга-Днепр". Авиакомпания выполняет регулярные грузовые рейсы по маршрутам Европа - Россия - Азия -США-Ближний Восток на грузовых самолетах семейства Boeing 747 через хаб в Шереметьево. Грузооборот компании по итогам 2016 года составил 4,9 млрд т-км (+26,6