"ЛокоТех" планирует разместить инжиниринговый центр в ТОР "Комсомольск"

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Группа компаний "ЛокоТех" планирует открыть в Комсомольске-на-Амуре инжиниринговый центр, который займется проблемами надежности сложной техники, и рассматривает возможность стать резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск", сообщил во вторник журналистам глава комитета по транспортным средствам и компонентам "Деловой России", генеральный директор "ЛокоТех" Алексей Белинский.
"Мы действительно собирались открывать инжиниринговый центр в Комсомольске, это не связано с механизмами ТОР, но, если ТОР даст нам какие-то дополнительные льготы, мы, безусловно, этими льготами воспользуемся. Мы хотим разместить там группу инженеров, которая будет работать с надежностью сложной техники. Сложная техника не исчерпывается одними локомотивами, существует очень много тяжелых машин, которые нужно обслуживать и надежностью которых нужно заниматься", - сказал он.
По словам Белинского, группа инженеров в центре будет небольшой и увеличится с расширением спроса. Он отметил, что нынешние технологии, в частности, позволяют на основе собранных с больших механизмов данных прогнозировать поломки и за счет этого удешевлять ремонт и делать его более качественным. "Сейчас технологии развиваются просто чудовищными темпами. Эти технологии можно и нужно применять, мы учимся их применять, и мы хотим, чтобы компетенции, которые мы нарабатываем, были востребованы в смежных отраслях", - добавил Белинский.
"Локомотивные технологии" ("ЛокоТех") - провайдер сервисных услуг по обслуживанию локомотивного парка на сети железных дорог колеи-1520. Компания ежегодно обслуживает более 15 тыс. локомотивов. В группу входят ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП- Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие компании. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей России.
Выездное совещание комитета по транспортным средствам и компонентам общероссийской общественной организации "Деловая Россия" при содействии Минвостокразвития проходит во Владивостоке во вторник. Его главной темой стало производство транспортных средств и компонентов как драйвер развития Дальнего Востока. На мероприятии эксперты и представители компаний обсуждают состояние, перспективы и ресурсы развития судостроения и судоремонта, авиа- и вертолетостроения, строительства железнодорожного транспорта и его ремонта, автотранспорта и крупноузловой сборки, а также кадровые проблемы, перспективы экспорта и развитие транспортных коридоров.