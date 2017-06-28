Минпромторг РФ ожидает списания около 30 тыс. грузовых вагонов в 2017-2019 гг.

Хоккеист московского "Динамо" Дугин с 1 июля станет неограниченно свободным агентомСпорт 28 июня, 15:24
Парниковый эффект: климат меняется, споры не стихаютОбщество 28 июня, 15:11
Инфантино посетит полуфинал Кубка конфедераций между командами Португалии и Чили в КазаниСпорт 28 июня, 15:10
Россиянин Артамонов завоевал серебро ЧМ по тхэквондо в весе до 58 кгСпорт 28 июня, 15:03
Российский шорт-трекист Мигунов намерен сменить спортивное гражданствоСпорт 28 июня, 15:01
Сборную дельфинов-футболистов подготовят в Сочи к чемпионату мира 2018 годаСпорт 28 июня, 15:01
Каир призвал СБ ООН зафиксировать в документах поддержку Катаром боевиков в ЛивииМеждународная панорама 28 июня, 14:59
СМИ: в Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУМеждународная панорама 28 июня, 14:53
Праправнук Александра III сравнил ленту "Матильда" с мультфильмом "Анастасия"Культура 28 июня, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ ожидает списания около 30 тыс. грузовых вагонов в 2017-2019 гг., заявил замначальника департамента Минпромторга Всеволод Бабушкин в ходе круглого стола в газете "Гудок".
По его словам, за 2015-2016 гг. было списано около 215 тыс. грузовых вагонов. "В 2017-2019 гг. порядок списания - около 30 тыс. единиц подвижного состава", - сказал Бабушкин.
Что касается объемов выпуска грузовых вагонов, Минпромторг сохраняет прогноз на 2017 г. на уровне 40-42 тыс. единиц.
Запрет продления срока службы грузовых вагонов введен с 1 января 2016 г. Данная мера не касается специального железнодорожного подвижного состава, а также цистерн, рефрижераторных вагонов, вагонов-термосов, вагонов- ледников, служебно-технических дизель-электростанций, транспортеров, хопперов-цементовозов.