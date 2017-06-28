Минпромторг РФ ожидает списания около 30 тыс. грузовых вагонов в 2017-2019 гг.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ ожидает списания около 30 тыс. грузовых вагонов в 2017-2019 гг., заявил замначальника департамента Минпромторга Всеволод Бабушкин в ходе круглого стола в газете "Гудок".

По его словам, за 2015-2016 гг. было списано около 215 тыс. грузовых вагонов. "В 2017-2019 гг. порядок списания - около 30 тыс. единиц подвижного состава", - сказал Бабушкин.

Что касается объемов выпуска грузовых вагонов, Минпромторг сохраняет прогноз на 2017 г. на уровне 40-42 тыс. единиц.

Запрет продления срока службы грузовых вагонов введен с 1 января 2016 г. Данная мера не касается специального железнодорожного подвижного состава, а также цистерн, рефрижераторных вагонов, вагонов-термосов, вагонов- ледников, служебно-технических дизель-электростанций, транспортеров, хопперов-цементовозов.