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Нижегородская область и Финляндия планируют наладить сотрудничество в области судостроения

Экономика и бизнес Транспорт
29 июня, 10:15 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 29, июня. /ТАСС

Обсуждается возможность создания в регионе производства комплектующих

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Компании из Финляндии рассматривают возможность создания производства комплектующих для судостроения в Нижегородской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Нижегородской области по итогам встречи вице-губернатора региона Евгения Люлина с послом Финляндии в России Микко Хауталой.

"Это была одна из самых плодотворных встреч с нашими финскими партнерами за последнее время, потому что обсуждали конкретные проекты. Важное направление - сотрудничество в области судостроения. В частности, финские компании рассматривают возможность создания новых производств комплектующих для судостроения в Нижегородской области, в том числе на базе уже действующих предприятий. Мы будем прорабатывать эти предложения", - приводят слова Люлина в пресс-службе.

Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что экспорт товаров нижегородских предприятий в Финляндию увеличился в 12,5 раза по итогам I квартала 2017 года. По информации пресс-службы региона, в основном рост произошел за счет поставок продукции нижегородских предприятий черной металлургии. Также Нижегородская область поставляет в Финляндию минеральное топливо, нефтепродукты, органические химические соединения, бумагу и картон.

Товарооборот между Нижегородской областью и Финляндией по итогам I квартала 2017 года вырос в 7 раз, превысив $150 млн. "Для нас Нижегородская область уже давно является приоритетным регионом, потому что это очень сильный промышленный, научный центр, который активно развивается. Особенно хочу подчеркнуть, что в Нижегородской области быстрый рост показывает судостроение. Я вижу там большие перспективы, и мы можем найти в этой сфере много общего", - процитировали Микко Хаутала в пресс-службе.

По данным Приволжского таможенного управления, по объему товарооборота по итогам I квартала 2017 года Финляндия заняла 2 место среди 118 стран - внешнеторговых партнеров Нижегородской области. Экспорт составил $136,6 млн, импорт - $14 млн.

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