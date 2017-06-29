УВЗ планирует в 2017 г. вдвое увеличить производство грузовых вагонов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует увеличить производство грузовых вагонов в 2017 г. до 14,5 тыс., заявил ТАСС заместитель генерального директора по железнодорожной технике УВЗ Борис Мягков. По итогам 2016 г. УВЗ выпустил 7,2 тыс. грузовых вагонов всех видов - таким образом, объем выпуска вагонов в текущем году может вырасти вдвое.

"На 2017 г. портфель у нас условно сформирован. В стадии подписания уже находятся контракты на поставку, производство. У нас был установлен план в районе 14,5 тыс. вагонов", - сказал он.

Комментируя планы на 2018 г., Мягков отметил, что выпуск грузовых вагонов УВЗ не превысит показатели 2017 г. "С уверенностью можно говорить о том, что мы не будем "разгонять" производство, и в следующем году не будет превышения уровня 2017 г. Мы будем перепрофилироваться в сторону специализированного подвижного состава, снижая производство универсального подвижного состава. Естественно, мы будем придерживать производство полувагонов, чтобы не перенасытить этот рынок и не нарушить баланс парка, который может обвалить ставки", - пояснил он.

ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, 100% акций которой принадлежит государству, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно- исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - "Уралвагонзавод".

В феврале 2017 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил за 15 месяцев осуществить передачу в качестве имущественного взноса России 100% акций УВЗ в пользу госкорпорации "Ростех". Всего, согласно документу, Россия передаст в Ростех госпакеты акций 11 компаний, в том числе 12% акций челябинского НПО "Электромашина", 13,87% акций нижегородского НИИ "Буревестник", 15,9% Центрального научно- исследовательского института материалов (Санкт-Петербург). Указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех" был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 декабря 2016 г.