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Глава совета директоров "Трансойла" вручил дипломы отличникам 1 транспортного вуза России

Экономика и бизнес Транспорт
29 июня, 13:17 UTC+3
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Трансойла" Игорь Ромашов традиционно вручил дипломы с отличием выпускникам факультета "Управление процессами перевозок" 203-го выпуска Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС), сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня транспортное образование является одним из лучших в структуре высшей школы страны. Качество подготовки выпускников наших транспортных вузов позволяет им быть востребованными и решать задачи, которые стоят перед транспортным комплексом страны", - отметил в своем обращении Ромашов.

В марте 2014 года в ПГУПС был создан фонд целевого капитала для повышения качества образования в вузе. Первоочередной целью фонда является получение дополнительного источника доходов для университета. Средства будут направляться на решение комплекса задач по модернизации материально-технической базы вуза, совершенствованию образовательного процесса и научной деятельности, содействию развития кадрового потенциала и социальной инфраструктуры вуза, повышению рейтинга ПГУПС среди российских и зарубежных вузов.

Транспортно-логистическая группа "Трансойл" состоит из одноименной транспортной и четырех сервисных компаний, обеспечивающих техническое обслуживание и ремонты подвижного и тягового составов. "Трансойл" с 2003 года предоставляет услуги грузовых перевозок в собственном и арендованном подвижном составе. Компания имеет 39 собственных локомотивов, обслуживаемых локомотивными бригадами и ремонтными подразделениями операционной компании "Трансойл-Сервис".

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