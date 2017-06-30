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Объединенная вагонная компания не будет выплачивать дивиденды за 2016 г.

Экономика и бизнес Транспорт
30 июня, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

По итогам 2015 года компания также не выплачивала дивиденды

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "Объединенной вагонной компании" (ОВК) приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года, следует из сообщения компании.

"Прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении ОВК.

По итогам 2015 года компания также не выплачивала дивиденды.

В 2016 году ОВК получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в размере 568,5 млн руб. против убытка в 9,64 млрд руб. годом ранее.

НПК "Объединенная вагонная компания" создана в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.

В состав холдинга входят "Тихвинский вагоностроительный завод", предприятия "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш" и НПЦ "Пружина", лизинговая компания Rail1520, транспортный оператор UNICON 1520, вагоноремонтное предприятие "Титран-Экспресс" и Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий.

ICT Group Ltd. владеет 25,05% акций ОВК через United Wagon. Топ-менеджменту компании принадлежит 0,96%, у прочих стратегических инвесторов - 54,16%. Free float составляет 19,83%.

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