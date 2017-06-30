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Пассажиропоток иркутского аэропорта в январе-июне 2017 года вырос на 20%

Экономика и бизнес Транспорт
30 июня, 13:58 UTC+3

Аэропорт намерен обслужить миллионного пассажира в июле текущего года

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© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Иркутск в январе-июне 2017 года увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте аэропорта.

За сутки 30 июня иркутский аэропорт обслужил 9,16 тыс. пассажиров и 109 рейсов. Это максимальный суточный трафик за пять лет, отмечается в сообщении. На вылет было обслужено на 6% пассажиров больше, чем на прилет. Вес обработанного багажа составил 92,5 тонны.

Аэропорт намерен обслужить миллионного пассажира в июле текущего года.

Аэропорт Иркутск (по итогам 2016 года пассажиропоток увеличился на 0,9% - до 1 млн. 709 тыс. человек) - последний государственный аэропорт в России.

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