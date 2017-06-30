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Швейцарская Stadler Rail построит в Грузии завод по выпуску подвижного состава

Экономика и бизнес Транспорт
30 июня, 14:28 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 30, июня. /ТАСС

Год назад Грузия закупила у Stadler Rail четыре двухэтажных поезда, которые курсируют по железнодорожной магистрали Тбилиси - Батуми

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ТБИЛИСИ, 30 июня. /ТАСС/. Швейцарская компания Stadler Rail AG построит в Грузии завод по выпуску и ремонту подвижного состава. Об этом в пятницу было заявлено здесь на церемонии оформления меморандума о взаимопонимании между правительством Грузии и европейской компанией.

Документ подписали генеральный директор Stadler Rail Петер Шпулер и министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария. По словам главы Stadler Rail , строительство завода планируется начать в конце 2018 года.

"Точную цифру инвестиций, который мы планируем вложить, пока назвать не могу, по предварительным данным, это будет $30-35 млн", - сказал он. Как указал Шпулер, подписанный меморандум "определяет те шаги, которые будут сделаны в направлении обеспечения Грузии современной, высокотехнологичной железнодорожной техникой, в частности, вагонов метро, спальных вагонов и двухэтажных вагонов".

"Мы очень скоро перейдем на стадию создания в Грузии акционерного общества и строительства завода", - отметил руководитель Stadler Rail. В свою очередь Гахария указал на важность открытия в стране завода швейцарской компании и подчеркнул, что "в регионе существует большой экспортный потенциал".

Stadler Rail Group является системным поставщиком решений по производству железнодорожного и городского транспорта, располагает предприятиями в Швейцарии, Германии, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии, Италии, Белоруссии, Алжире и США. Год назад Грузия закупила у Stadler Rail четыре двухэтажных поезда, которые курсируют по железнодорожной магистрали Тбилиси - Батуми.

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