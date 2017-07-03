СМИ: обновлен совет потребителей "Росморпорта"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Состав совета потребителей ФГУП "Росморпорт" (подотчетен Минтрансу) расширен c 16 до 20 человек, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на приложение к протоколу заседания правительственной комиссии по транспорту от 14 июня.

В новом составе совета 11 новых членов, при этом свои позиции усилили грузоотправители, отмечается в публикации. В частности, в список вошли Александр Гакал от "Русала", генеральный директор "Первой грузовой компании" (входит в UCL Holding Владимира Лисина) Олег Букин, гендиректор "Сахатранса" (подконтролен "Волга груп" Геннадия Тимченко) Юрий Тямушкин. Кроме того, в состав совета от логистического оператора 3PL включен Дмитрий Кондратьев из DHL Global Forwarding. Представителем СУЭК стал директор по логистике компании Денис Илатовский. UCL Holding теперь представляет гендиректор Игорь Федоров. От Российской палаты судоходства вошел директор по безопасности мореплавания и судоходства Сергей Сеньшин. От Ассоциации морских торговых портов вошел директор по связям с госорганами Global Ports Дмитрий Морозов.

Совет потребителей "Росморпорта" создан в 2014 году, он избирается на три года, его председатель - на год. Среди задач органа - контроль за инвестициями в проекты "Росморпорта", работа над долгосрочной программой, участие в определении тарифов на услуги монополий и портовых сборов и так далее.