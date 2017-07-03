Китай в 2016 году ввел в эксплуатацию почти 2,6 тыс. высокоскоростных поездов

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Китай в 2016 году ввел в эксплуатацию почти 2,6 тыс. высокоскоростных поездовТранспорт 3 июля, 12:58
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Китай по итогам 2016 года ввел в эксплуатацию 2595 высокоскоростных поездов, сообщает Xinhua.
"Высокоскоростные поезда (CRH) стали визитной карточкой Китая", - цитирует агентство заместителя главы машиностроительной корпорации CRRC Ван Чжуна (Wang Jun).
Протяженность железнодорожных путей в Китае составляет около 124 тыс. км, из них более 22 тыс. км - высокоскоростные железнодорожные магистрали. К 2020 году высокоскоростную сеть планируется увеличить на 10 тыс. км, к 2030 году - общая протяженность будет превышать 45 тыс. км.
На скоростных поездах, курсирующих по линии Пекин - Шанхай - одной из наиболее загруженных в КНР высокоскоростных железнодорожных магистралей, ежедневно совершают поездки в среднем 505 тыс. пассажиров.
Экспорт китайских высокоскоростных поездов по итогам 2016 года составил $18 млрд, что на 40% больше относительно 2015 года.