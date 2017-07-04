СМИ: аэропорт Домодедово вводит новый инфраструктурный сбор

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово вводит новый сбор за доступ к инфраструктуре общего пользования, задействованной в обслуживании пассажиров, самолетов и багажа. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

По данным "Ъ", АЭВТ 22 июня направила письмо заместителю главы ФАС Александру Редько, в котором указала на то, что перевозчикам, работающим в аэропорту и самостоятельно получающим услуги наземного обслуживания через аффилированные компании, предложено заключить договор с "Домодедово Коммершел Сервисиз" (единый агент инфраструктуры). Инфраструктурный сбор "без определения его нормативного правового статуса, механизма госрегулирования" грозит "существенными финансовыми рисками" и может увеличить себестоимость услуг операторов наземного обеспечения и авиакомпаний, отметил президент АЭВТ Владимир Тасун. В ФАС сообщили "Ъ", что пока не получали письмо.

В Домодедове "Ъ" сообщили, что по многим видам деятельности авиакомпания может выбирать поставщика. Плата за временный доступ к инфраструктуре - "наиболее логичный вариант для предоставления равного доступа" и поддержания ее работоспособности, считают в "Домодедово". При этом сборы взимаются только с пользователей инфраструктуры - операторов авиационной деятельности. Если авиакомпания сама решает заниматься наземным обеспечением, то она уже выступает как оператор, а значит, должна оплачивать доступ к тому или иному объекту инфраструктуры, отметили в аэропорту. Суммы сбора ни в письме АЭВТ, ни в комментарии аэропорта не названы.

Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, отметил, что и так за содержание инфраструктуры сейчас платят авиакомпании - эти расходы включены в тарифы за взлет/посадку, аэровокзал и пр. До начала 2016 года сборы регулировались государством, но затем ФАС перестала их устанавливать, ограничившись мониторингом. За это время московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково уже несколько раз поднимали ставки. В июне советник главы ФАС Павел Шпилевой говорил, что если сейчас средний уровень аэропортовой составляющей в билете составляет 600-800 руб. на пассажира, то за три года этот показатель увеличится примерно на 400-500 руб.

Источники "Ъ" в отрасли считают, что если сбор за инфраструктуру будут взимать с операторов, то регуляторы должны снижать сборы с перевозчиков, иначе те будут оплачивать инфраструктуру дважды.