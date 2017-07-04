Ространснадзор: лицензирование нужно распространить на все виды пассажирских перевозок

КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Процедуру лицензирования необходимо распространить на все виды пассажирских перевозок, включая заказные. Такое мнение высказал журналистам замруководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов по итогам прошедшего во вторник заседания правительственной комиссии Республики Татарстан.

"На наш взгляд, необходимо процедуру лицензирования распространить на все виды пассажирских перевозок. Думаю, что любому пассажиру абсолютно без разницы, в каком режиме его перевозят - заказная это перевозка, регулярная либо для собственных нужд. Требования по безопасности дорожного движения везде должны быть абсолютно одинаковыми, и ответственность должна быть абсолютно одинаковой", - сказал Ахохов.

По его словам, в настоящее время обязательному лицензированию подлежат только регулярные перевозчики. "Для заказных перевозок сейчас не требуется лицензии. Достаточно подать уведомление в органы Ространснадзора о намерении осуществлять заказные перевозки", - уточнил Ахохов.

Как отметил замруководителя Ространснадзора, в случае регулярных перевозок речь идет о "четко определенном маршруте автобуса с гарантированными качественными параметрами как транспортного средства, так и графика движения". Заказная же перевозка - это "право любого гражданина прийти к профессиональному перевозчику и зафрахтовать автобус".

"К сожалению, у нас допускается фрахтовка не только одного автобуса, но и даже одного пассажира, в связи с чем есть масса лазеек, которыми пользуется определенная часть перевозчиков, и под видом заказных перевозок осуществляются регулярные", - сказал Ахохов.

Перевозчик может лишиться лицензии

Вопросы лицензирования перевозок обсуждались на прошедшем во вторник заседании правительственной комиссии Татарстана. Заседание было посвящено первоочередным мерам по приведению пассажирских перевозок в соответствие с требованиями законодательства в связи с автокатастрофой автобуса "Неоплан" в Татарстане в ночь на 2 июля.

"Нас сейчас больше всего беспокоят нарушения, связанные прежде всего с безопасностью дорожного движения, а не с экономикой. Заказная это была перевозка или регулярная (автобуса "Неоплан" - прим. ТАСС) - это вторично. Нам надо разобраться, были ли соблюдены все установленные законодательством требования по допуску водителей к управлению <...> И не было ли у водителя переработки, текущей либо накопившейся", - подчеркнул Ахохов.

По его словам, управление Госавтодорнадзора по Самарской области наряду с правоохранительными органами также проводит проверку компании-перевозчика. Результаты проверки должны быть готовы в течение 20 дней. "В случае если будет доказана вина перевозчика, может быть административное приостановление лицензии, либо аннулирование лицензии через суд", - рассказал замруководителя Ространснадзора.

Ночью 2 июля на 52 километре автодороги Альметьевск - Заинск в Татарстане водитель автобуса "Неоплан" совершил столкновение с движущимся грузовиком "Ман", буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". После удара автобус опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек, в том числе четверо детей, еще 15 пострадали.