Власти Петербурга одобрили создание двух линий скоростных трамваев за 52 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга одобрил создание двух линий легкорельсового транспорта (ЛРТ) за 52 млрд руб. на основе государственно-частного партнерства. Об этом сообщили во вторник в комитете по итогам заседания межведомственной комиссии по отбору концепций проектов.

"Председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк доложила о создании линий скоростного трамвая по маршрутам: "Станция метро Купчино - Славянка - Шушары" и "Станция метро "Южная" (Шушары) - Колпино". На заседании было принято решение о целесообразности реализации данных проектов. По итогам заседания члены межведомственной комиссии согласовали представленные концепции проектов", - говорится в сообщении комитета.

Линию по маршруту "Купчино - Славянка - Шушары" с общим объемом инвестиций в 31,5 млрд руб. планируют прокладывать в два этапа. Сначала будет создано 10 км трамвайных путей и приобретен подвижной состав в количестве 10 единиц, затем - линия в Славянку протяженностью 11 км и закупка 12 единиц подвижного состава.

Инвестиции в проект ЛРТ по маршруту "Станция метро "Южная" (Шушары) - Колпино" составят 20,6 млрд руб. Протяженность линии оценивается в 13,5 км, будет построено трамвайное депо и приобретено 22 единицы подвижного состава.

По оценке властей, в результате запуска новых маршрутов произойдет улучшение условий движения по улично-дорожной сети за счет перераспределения части пользователей легкового автотранспорта на общественный. При этом время в пути от Колпино до станции метро "Южная" сократится в два раза - до 30 минут, а от Купчино до Славянки можно будет доехать за 40 минут.

Сроки реализации проектов не сообщаются. Ранее были озвучены планы по проведению конкурса о выборе концессионера летом текущего года. Среди интересантов назывались ВТБ, "Группа ЛСР", Сбербанк и другие крупные российские и зарубежные компании. Власти Петербурга и Ленинградской области ранее заявляли о планах по созданию в регионе 13 линий ЛРТ в районах, где наблюдается рост численности населения, ведется активное строительство и существуют проблемы с транспортной обеспеченностью.