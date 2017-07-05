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Терминал для перевалки сжиженного углеводородного газа построят в Приморье к 2019 году

Экономика и бизнес Транспорт
5 июля, 10:24 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, июля. /ТАСС

Заявленный объем инвестиций - 4,5 млрд рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Компания "Восток ЛПГ" к 2019 году построит в Славянке (Приморский край) терминал по перевалке сжиженного углеводородного газа (СУГ) мощностью 1 млн тонн в год, объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей, сообщил в среду на втором Восточном нефтегазовом форуме генеральный директор компании Евгений Панин.

"У нас есть в наличии земельный участок промышленной категории, мы занимаемся проектированием, подходим уже близко к рабочей документации проекта, я надеюсь, что к концу этого года, либо к началу следующего он пройдет госэкспертизу. Сегодня уже практически выбрано все оборудование, переговоры с поставщиками еще идут, но в основном практически собрано. В следующем году будет строительство, в конце следующего года запуск ожидается, конец следующего года, либо 2019 год. Все зависит от поставки оборудования, изготовление которого занимает длительное время", - сказал он.

По словам Панина, параллельно со строительством ведутся переговоры с компаниями, которые занимаются поставкой и производством газа, такими как "Сибур", "Роснефть", и потенциальными покупателями, компаниями из Японии, Китая. "Самые близкие рынки - это Япония и Корея, китайский рынок чуть подальше, они очень перспективные, компании обращаются к нам по вопросам сотрудничества", - уточнил он.

Второй Восточный нефтегазовый форум открылся во Владивостоке в среду. В течение двух дней участники будут обсуждать такие темы как выход России на газовый рынок Китая, газификация удаленных регионов, развитие на Дальнем Востоке газоперерабатывающего и газохимического производства, в том числе мощностей по производству гелия, потенциал и перспективы развития нефтехимического производства в регионе, а также перспективные проекты нефтегазодобычи: Иркутский и Якутский центры газодобычи, Ванкорский нефтегазовый рынок, Чонский проект, Сахалинский центр газодобычи. Деловая программа форума также включает совещание руководителей высших органов исполнительной власти субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа, с инвесторами, руководителями инвестиционных банков, а также инвестиционных корпораций Азиатско-Тихоокеанского региона.

Среди заявленных участников форума - "Газпром", "Роснефть", японская торговая компания Marubeni и дочернее предприятие крупнейшей универсальной торговой посреднической компании в Японии Mitsubishi Corporation, компания Mitsubishi Corporation (Russia) LLC.

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