СМИ: девелопер подал иск к аэропорту Домодедово из-за строительства новой ВПП

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. ПКФ "Гюнай" подал иск в Арбитражный суд Московской области к аэропорту Домодедово, требуя запретить строительство третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает газета "Ведомости".

По данным газеты, первое заседание назначено на 10 июля.

Строительство новой ВПП, ввод которой запланирован на 2020 год, причинит компании вред, не даст распоряжаться законно полученными земельными участками (в аренде до 2024 года), исполнить инвестконтракт, а также вредит репутации, говорится в иске "Гюная".

По инвестконтракту с муниципалитетом от 2003 году "Гюнай" должен снести 171 дом постройки 1940-1950 гг. в шести микрорайонах г. Домодедово и на их месте построить многоэтажки и социальные объекты, пишут "Ведомости". Уже полностью снесены 52 ветхих жилых дома, в декабре 2014 г. введены первые два, всего с учетом школ и детских садов построено свыше 400 тыс. кв м.

Так как земли для застройки расположены на приаэродромной территории (в радиусе 30 км), то все стройки должна согласовать Росавиация. В январе 2014 года два первых дома она строить разрешила, но в декабре 2015 года на три новые высотки разрешения не дала, говорится в иске. Основанием для отказа стало заключение аэропорта о том, что на этой территории будет превышен допустимый уровень авиационного шума. "Гюнай" пытался получить разрешение через суд, но ему отказали: суд решил, что уровень шума можно будет замерить только после ввода ВПП-3 в эксплуатацию.

Аэродромы в России строит Росавиация, но московские аэропорты должны взять свои в концессию и развивать самостоятельно.

Топ-менеджер крупного аэропорта отмечает, что о подобных исках девелоперов к аэропортам ранее не слышал. Распространены или иски аэропортов о запрете строительства по причине превышения уровня шумов, или иски девелопера к Росавиации о признании незаконным отказа в согласовании проекта строительства, говорит другой собеседник газеты.

Московский аэропорт Домодедово является базовым аэропортом для авиационных альянсов OneWorld и Star Alliance. По состоянию на апрель 2017 г., регулярные перевозки в него выполняет 61 авиакомпания, из них 21 из России. Пассажиропоток в 2016 году составил 28,5 млн человек (на 6,6% меньше, чем в 2015 г.)

Планируется, что к 2018 г. в Домодедове откроется новый сегмент терминала Т2. Общая площадь аэропорта в перспективе вырастет до 500 тыс. кв м, пропускная способность - до 46 млн пассажиров в год. Также ожидается открытие новой взлетно-посадочной полосы длиной 3 тыс. 800 м, расположенной северо-восточнее и параллельно ВПП-2. После окончания строительства ВПП-2 будет переоборудована в магистральную рулежную дорожку.