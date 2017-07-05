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Китай закупит у Airbus 140 самолетов A320 и A350

Экономика и бизнес Транспорт
5 июля, 14:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 5, июля. /ТАСС

Сумма сделки, по информации агентства France Presse, составляет $22,8 млрд

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© AP Photo/MTI, Zoltan Balogh

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Китай закупит у французского концерна Airbus 140 самолетов, говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что соглашение предусматривает приобретение Китаем 100 среднемагистральных самолетов A320 и 40 дальнемагистральных самолетов A350.

"Китай является одним из основных авиационных рынков, и для нас большая честь поддерживать развитие и быстрой рост китайской гражданской авиации с помощью нашей продукции", - приводятся в сообщении слова главы Airbus Group Тома Эндерса.

В сообщении компании не указывается сумма сделки, однако, по информации агентства France Presse, она составляет $22,8 млрд.

Самолеты версии A320 считаются самыми продаваемыми в мире. По данным концерна, число заказов на самолеты данной модификации в настоящий момент составляет более 13 тыс., порядка 7,6 тыс. уже переданы клиентам.

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