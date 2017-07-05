Главгосэкспертиза одобрила проект строительства участка ВСМ от Москвы до Владимира

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза РФ выпустила положительное заключение по проектной документации 3-го и 4-го этапов строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань, говорится в сообщении РЖД. Эти этапы включают в себя комплекс работ по подготовке территории и по строительству железной дороги и сопутствующих объектов строительства на участке от станции Железнодорожная 23 км (Московская область) до станции Владимир ВСМ (Владимирская область).

Проектирование этого участка велось с учетом необходимости совместить строительство высокоскоростной железной дороги и новых участков автомобильной дороги М-7 "Волга" в обход городов Балашиха и Ногинск. Объединение проектов позволит оптимизировать расходы и минимизировать воздействие на окружающую среду. Одобренный участок ВСМ имеет протяженность 172 км, на нем расположены 3 промежуточные пассажирские станции: Ногинск-ВСМ, Орехово-Зуево-ВСМ, Петушки-ВСМ.

Проектирование рассчитано на развитие максимальной скорости поезда до 400 км/ч. Расчетное время в пути между Москвой и Владимиром с остановками составит 56 минут. К 2035 году средние размеры пассажирского сообщения между Москвой и Владимиром составят 50 пар поездов в сутки, предполагаемое количество перевезенных пассажиров - около 20 млн человек за 2035 год.

О проекте

ОАО "РЖД" продолжает реализацию проекта высокоскоростной магистрали Москва - Казань. В настоящее время консорциум компаний-проектировщиков в составе ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект", China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd. завершает проектные работы. Протяженность магистрали составит 762 км, эксплуатационная скорость поездов - до 360 км/ч. Трасса пройдет по территории 7 регионов России (Москвы, Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Республики Чувашии, Республики Марий Эл и Республики Татарстан). Время в пути от Москвы до Казани по новой линии составит 3,5 часа (вместо 14 часов сейчас), предусмотрено строительство 16 остановок.

В 2017 году приняты технические решения по всем элементам инфраструктуры высокоскоростной железной дороги для разных скоростей. Получено положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита на проектную документацию участка Москва - Нижний Новгород (исполнитель Ernst & Young). Проведены и признаны состоявшимися общественные слушания на всех участках прохождениях магистрали.