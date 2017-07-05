Главгосэкспертиза одобрила проект строительства участка ВСМ от Москвы до Владимира

Мутко: Дзюба и Кокорин находятся в расширенном списке кандидатов в сборную РоссииСпорт 5 июля, 15:45
Мутко: российские телеканалы могут заплатить за телеправа ЧМ-2018 не больше $40 млнСпорт 5 июля, 15:40
От "Искателей"до "Зубра": пять главных произведений Даниила ГранинаКультура 5 июля, 15:40
Первая парусная регата в Чечне проходит при информподдержке ТАССНовости агентства 5 июля, 15:38
Мутко: работа по созданию инфраструктуры для олимпийских видов спорта продолжитсяСпорт 5 июля, 15:36
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства участка ВСМ от Москвы до ВладимираТранспорт 5 июля, 15:33
Мутко: лимит на легионеров в РФПЛ не обязательно будет по схеме "10+15"Спорт 5 июля, 15:32
Мутко: Федерация бокса России имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2019 в СочиСпорт 5 июля, 15:29
На Среднем Урале планируют продолжить восстановление единственного в регионе кремляНовости Урала 5 июля, 15:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза РФ выпустила положительное заключение по проектной документации 3-го и 4-го этапов строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань, говорится в сообщении РЖД. Эти этапы включают в себя комплекс работ по подготовке территории и по строительству железной дороги и сопутствующих объектов строительства на участке от станции Железнодорожная 23 км (Московская область) до станции Владимир ВСМ (Владимирская область).
Проектирование этого участка велось с учетом необходимости совместить строительство высокоскоростной железной дороги и новых участков автомобильной дороги М-7 "Волга" в обход городов Балашиха и Ногинск. Объединение проектов позволит оптимизировать расходы и минимизировать воздействие на окружающую среду. Одобренный участок ВСМ имеет протяженность 172 км, на нем расположены 3 промежуточные пассажирские станции: Ногинск-ВСМ, Орехово-Зуево-ВСМ, Петушки-ВСМ.
Проектирование рассчитано на развитие максимальной скорости поезда до 400 км/ч. Расчетное время в пути между Москвой и Владимиром с остановками составит 56 минут. К 2035 году средние размеры пассажирского сообщения между Москвой и Владимиром составят 50 пар поездов в сутки, предполагаемое количество перевезенных пассажиров - около 20 млн человек за 2035 год.
ОАО "РЖД" продолжает реализацию проекта высокоскоростной магистрали Москва - Казань. В настоящее время консорциум компаний-проектировщиков в составе ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект", China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd. завершает проектные работы. Протяженность магистрали составит 762 км, эксплуатационная скорость поездов - до 360 км/ч. Трасса пройдет по территории 7 регионов России (Москвы, Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Республики Чувашии, Республики Марий Эл и Республики Татарстан). Время в пути от Москвы до Казани по новой линии составит 3,5 часа (вместо 14 часов сейчас), предусмотрено строительство 16 остановок.
В 2017 году приняты технические решения по всем элементам инфраструктуры высокоскоростной железной дороги для разных скоростей. Получено положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита на проектную документацию участка Москва - Нижний Новгород (исполнитель Ernst & Young). Проведены и признаны состоявшимися общественные слушания на всех участках прохождениях магистрали.