Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства участка ВСМ от Москвы до Владимира

Экономика и бизнес Транспорт
5 июля, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Расчетное время в пути между городами составит 56 минут

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза РФ выпустила положительное заключение по проектной документации 3-го и 4-го этапов строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань, говорится в сообщении РЖД. Эти этапы включают в себя комплекс работ по подготовке территории и по строительству железной дороги и сопутствующих объектов строительства на участке от станции Железнодорожная 23 км (Московская область) до станции Владимир ВСМ (Владимирская область).

Проектирование этого участка велось с учетом необходимости совместить строительство высокоскоростной железной дороги и новых участков автомобильной дороги М-7 "Волга" в обход городов Балашиха и Ногинск. Объединение проектов позволит оптимизировать расходы и минимизировать воздействие на окружающую среду. Одобренный участок ВСМ имеет протяженность 172 км, на нем расположены 3 промежуточные пассажирские станции: Ногинск-ВСМ, Орехово-Зуево-ВСМ, Петушки-ВСМ.

Проектирование рассчитано на развитие максимальной скорости поезда до 400 км/ч. Расчетное время в пути между Москвой и Владимиром с остановками составит 56 минут. К 2035 году средние размеры пассажирского сообщения между Москвой и Владимиром составят 50 пар поездов в сутки, предполагаемое количество перевезенных пассажиров - около 20 млн человек за 2035 год.

О проекте

ОАО "РЖД" продолжает реализацию проекта высокоскоростной магистрали Москва - Казань. В настоящее время консорциум компаний-проектировщиков в составе ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект", China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd. завершает проектные работы. Протяженность магистрали составит 762 км, эксплуатационная скорость поездов - до 360 км/ч. Трасса пройдет по территории 7 регионов России (Москвы, Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Республики Чувашии, Республики Марий Эл и Республики Татарстан). Время в пути от Москвы до Казани по новой линии составит 3,5 часа (вместо 14 часов сейчас), предусмотрено строительство 16 остановок.

В 2017 году приняты технические решения по всем элементам инфраструктуры высокоскоростной железной дороги для разных скоростей. Получено положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита на проектную документацию участка Москва - Нижний Новгород (исполнитель Ernst & Young). Проведены и признаны состоявшимися общественные слушания на всех участках прохождениях магистрали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель констатировала изменение мирового порядка
2
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
3
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
4
Семья отравилась неизвестным веществом в Подмосковье
5
Госдума может 12 июля рассмотреть заявление с осуждением сноса памятников в Польше
6
Родителям и начинающим водителям: как получить скидку в 20% на новую машину
7
Кремль ждет от встречи Путина и Трампа установления рабочего диалога
Темы дня
Реклама