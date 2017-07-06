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СМИ: открытая перевалка угля в населенных пунктах-портах может быть запрещена с ноября

Экономика и бизнес Транспорт
6 июля, 10:53 UTC+3

Источник "Ъ" на рынке говорит, что при переходе на закрытый тип перевалка подорожает на 70-80%, что снизит конкурентоспособность российского угля

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, ее заместитель Владимир Панов и другие депутаты подготовили проект поправок к законодательству, согласно которым на морских терминалах в границах населенных пунктов хранение, обработка и перевалка угля с использованием грузовых складов, конвейерных систем, перегрузочного и прочего оборудования открытого типа будут запрещены уже с 1 ноября, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ. Запрет затронет 23 терминала, переваливающих до половины угля.

В среду началось обсуждение законопроекта в Госдуме на экспертно-консультативном совете, его продолжат через неделю, говорится в публикации. Согласно отзыву от правового управления аппарата Госдумы, поправки могут повлечь расходы бюджета, а проект "нуждается в существенной юридическо-технической доработке". Ассоциация морских торговых портов (АСОП) также дала отрицательный отзыв. В конце июня ассоциация сообщала замминистра транспорта Виктору Олерскому, что запрет остановит перевалку на терминалах, строительство которых шло по всем правилам и нормам. Согласно информации участников рынка, за 10 лет перевалка угля в портах выросла втрое, до 136,3 млн тонн. Созданы терминалы с современными технологиями по устранению пыления, не предусматривающие "полностью герметичного оборудования и крытых складов", пишет АСОП. Также там добавили, что поправки закроют возможность поставок в страны АТР и Европы, а бюджет недополучит 22 млрд рублей.

"В законопроекте не идет речь о том, чтобы дробление угля или перевалка осуществлялись только в закрытых помещениях: главная цель - запретить обращение с углем в портах открытым способом", - поясняет Панов.

По словам зампреда комитета Госдумы по энергетике Дмитрия Исламова, с пылью надо бороться современными инновационными методами, обязать предприятия закупать защитные подпорки, экраны и орошающие пушки.

"Сегодня перевалкой угля занимаются 23 порта, которые будут закрыты в случае принятия закона, это 60 млн тонн угля. Чтобы отменить открытую перевалку, нужно около пяти лет и не менее 150 млрд руб. на новые терминалы. Где взять эти деньги?" - комментирует Исламов.

От радикальных запретов могут пострадать стивидорный бизнес, железная дорога, угольщики, считает он.

Исключить выбросы угольной пыли полностью невозможно, но можно минимизировать их за счет новейших технологий, говорит первый заместитель главы "Управляющей портовой компании" Ирина Ольховская. По ее словам, нужен не полный запрет открытой перевалки, а контроль терминалов, которые по проекту не были предназначены для угля.

Источник "Ъ" на рынке говорит, что при переходе на закрытый тип перевалка подорожает на 70-80%, что снизит конкурентоспособность российского угля.

По данным Росприроднадзора, с 2016 года ведомство получило более 80 жалоб граждан и общественных организаций на угольную пыль.

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