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Пассажиропоток на Керченской переправе в I полугодии 2017 г. сократился на 5%

Экономика и бизнес Транспорт
6 июля, 11:42 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, июля. /ТАСС

В период летней навигации на переправе работает восемь автопассажирских паромов

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© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток на Керченской паромной переправе, которая связывает Крым с материковой частью России, в I полугодии 2017 года сократился на 5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, до 1,84 млн человек, сообщили в четверг ТАСС в компании "Морская дирекция", которая является оператором переправы.

"Пассажиропоток через Керченскую переправу за I полугодие 2017 года составил 1 846 333 человек, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, за который услугами переправы воспользовались 1 937 529 пассажиров", - рассказали в дирекции. По данным оператора, в I полугодии также сократился объем перевозок легковых автомобилей - на 7,8%, до 399,4 тыс. машин, но вырос объем перевозок грузового транспорта - на 4,8%, до 148,4 тыс. фур.

"Уменьшение объема пассажиропотока и перевозок легковых транспортных средств связано со снижением общего туристического потока в Крым, а рост объема грузовых транспортных средств говорит об увеличении интенсивности экономических связей Крымского полуострова с другими регионами России", - отметили в дирекции.

Керченская паромная переправа - единственная автотранспортная артерия между Крымом и материковой частью России. Она используется для пассажирских и грузовых перевозок через Керченский пролив.

В дирекции отметили, что в настоящее время, несмотря на сезонный рост пассажиропотока, "очереди на Керченской паромной переправе отсутствуют". "Время ожидания с момента приобретения билета до погрузки на паром автомобильных транспортных средств не превышает двух часов", - рассказал представитель компании.

В период летней навигации на переправе работает восемь автопассажирских паромов, вместимости которых "достаточно для обеспечения текущих и перспективных потребностей в перевозке пассажиров и транспорта", заверили в компании.

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