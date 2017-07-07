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СМИ: УВЗ скорректировал план по выручке в 2017 г. до 140-145 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
7 июля, 11:02 UTC+3

Корпорация намерена существенно нарастить объемы производства и поставок гражданской продукции

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Гендиректор НПК УВЗ Александр Потапов

Гендиректор НПК УВЗ Александр Потапов

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) поставлен план по выручке на 2017 год порядка 140-145 млрд рублей, сообщилгазете "Коммерсантъ" генеральный директор корпорации Александр Потапов.

"По выручке мы поставили план порядка 140-145 млрд рублей, что несколько меньше того, что планировалось изначально", - рассказал он газете, отвечая на вопрос об ориентирах на 2017 год.

Потапов также напомнил о послании президента РФ Владимира Путина, в котором было сказано, что к 2030 году соотношение выпускаемой гражданской и военной продукции на предприятиях ОПК должно составлять 50/50. Стратегия "Ростеха" предполагает доведение доли гражданской продукции до 50% к 2025 году. Однако во время ее принятия УВЗ еще не входил в состав госкорпорации.

"Мы должны существенно нарастить объемы производства и поставок гражданской продукции. Это задача серьезная: если ты стартуешь с соотношения 30% на 70%, а темпы роста выпуска спецпродукции будут выше темпов роста выпуска гражданской, то доля гражданской продукции у нас будет уменьшаться. Более того, ведь соотношение 30/70 - это средняя позиция по предприятиям корпорации", - цитирует "Ъ" Потапова.

ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, 100% акций которой принадлежит государству, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно- исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - "Уралвагонзавод".

В феврале 2017 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил за 15 месяцев осуществить передачу в качестве имущественного взноса России 100% акций УВЗ в пользу госкорпорации "Ростех". Всего, согласно документу, Россия передаст в Ростех госпакеты акций 11 компаний, в том числе 12% акций челябинского НПО "Электромашина", 13,87% акций нижегородского НИИ "Буревестник", 15,9% Центрального научно- исследовательского института материалов (Санкт-Петербург). Указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех" был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 декабря 2016 г.

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