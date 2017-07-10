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Пассажиропоток аэропорта Владивостока в I полугодии вырос на 18%

Экономика и бизнес Транспорт
10 июля, 10:27 UTC+3

Наиболее быстро растет пассажиропоток на международных направлениях

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС /. Международный аэропорт Владивостока в первом полугодии 2017 года обслужил более 937 тыс. пассажиров, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба авиаузла в понедельник.

"За шесть месяцев 2017 года услугами аэропорта Владивосток воспользовались 937 тыс. человек, на 18% больше чем за аналогичный период 2016 года. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено более 600 тыс. человек (рост 9%), а на международных линиях - 337 тыс. пассажиров (рост 40%)",- говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наиболее быстро растет пассажиропоток на международных направлениях. "Пассажиропоток на японском направлении увеличился более чем в 2 раза, на рейсах в Юго-Восточную Азию прирост составил 68%, на китайском направлении - 44%, на южно- корейском направлении -39%",- сообщили в пресс-службе.

На внутренних воздушных линиях наибольшей популярностью пользуются рейсы из Владивостока в Благовещенск и обратно, на которых пассажиропоток вырос в 3 раза. Как уточнили ТАСС в департаменте туризма администрации Приморского края, рост пассажиропотока на авиалиниях связан с увеличением популярности Приморья среди иностранных туристов.

Всего за первую половину года Приморье посетили 280 тыс. иностранных туристов, что на 20% больше чем за аналогичный период прошлого года. Традиционно больше всего туристов приезжает из Китая. Турпоток из этой страны вырос на 10% и составил 186 тыс. человек.

Также продолжает расти турпоток из Республики Корея. Почти 35 тыс. туристов из этой страны посетили Приморье с начала года, что на 80% больше аналогичного показателя прошлого года. Однако рекорд по динамике роста поставил турпоток из Японии, который за полгода вырос на 250% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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