Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"Экономика и бизнес 10 июля, 10:58
ФАС выступает против инвестиционной надбавки к грузовым тарифам РЖДТранспорт 10 июля, 10:52
Путин поздравил боксера Лебедева с успешной защитой титула чемпиона мира WBAСпорт 10 июля, 10:35
СМИ: Госдума может уменьшить штрафы РЖД за срыв сроков доставки грузовТранспорт 10 июля, 10:34
Пассажиропоток аэропорта Владивостока в I полугодии вырос на 18%Транспорт 10 июля, 10:27
Росрыболовство весной 2018 г. оценит в Байкале количество омуля после запрета на его выловСибирь 10 июля, 9:57
Генменеджер "Адмирала": клуб погасил долги перед хоккеистамиСпорт 10 июля, 9:48
В Новосибирской области впервые прошли демонстрационные экзамены по стандартам WorldskillsОбщество 10 июля, 9:48
Титул "регулярного" чемпиона WBA будет стоять на кону в бое Кудряшов - ДортикосСпорт 10 июля, 9:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС /. Международный аэропорт Владивостока в первом полугодии 2017 года обслужил более 937 тыс. пассажиров, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба авиаузла в понедельник.
"За шесть месяцев 2017 года услугами аэропорта Владивосток воспользовались 937 тыс. человек, на 18% больше чем за аналогичный период 2016 года. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено более 600 тыс. человек (рост 9%), а на международных линиях - 337 тыс. пассажиров (рост 40%)",- говорится в сообщении.
В нем отмечается, что наиболее быстро растет пассажиропоток на международных направлениях. "Пассажиропоток на японском направлении увеличился более чем в 2 раза, на рейсах в Юго-Восточную Азию прирост составил 68%, на китайском направлении - 44%, на южно- корейском направлении -39%",- сообщили в пресс-службе.
На внутренних воздушных линиях наибольшей популярностью пользуются рейсы из Владивостока в Благовещенск и обратно, на которых пассажиропоток вырос в 3 раза. Как уточнили ТАСС в департаменте туризма администрации Приморского края, рост пассажиропотока на авиалиниях связан с увеличением популярности Приморья среди иностранных туристов.
Всего за первую половину года Приморье посетили 280 тыс. иностранных туристов, что на 20% больше чем за аналогичный период прошлого года. Традиционно больше всего туристов приезжает из Китая. Турпоток из этой страны вырос на 10% и составил 186 тыс. человек.
Также продолжает расти турпоток из Республики Корея. Почти 35 тыс. туристов из этой страны посетили Приморье с начала года, что на 80% больше аналогичного показателя прошлого года. Однако рекорд по динамике роста поставил турпоток из Японии, который за полгода вырос на 250% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.