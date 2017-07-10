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Панамский канал предложит судовладельцам скидки

Экономика и бизнес Транспорт
10 июля, 16:41 UTC+3

Ожидается, что будет снижена ставка сбора для контейнеровозов класса Neopanamax при выполнении ряда условий

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Материал из 1 страницы
© EPA/Alejandro Bolivar

ПАНАМА, 10 июля. /ТАСС/. Администрация Панамского канала (ACP) вынесла на общественное обсуждение проект по изменению системы сборов, взимаемых за проход судов, говорится в сообщении Управления.

Проект предусматривает снижение ставки сбора для контейнеровозов класса Neopanamax при выполнении ряда условий: маршрут судна должен проходить через канал в обоих направлениях, при этом промежуток между проходом в северном и южном направлении должен составлять не более 25 дней, а загрузка в северном направлении быть не менее 70%.

Кроме того, ACP предлагает пересмотреть тарифы для прохождения СУГ и СПГ-танкеров, а также отнести контейнеровозы и сухогрузы к сегменту "генеральных грузов", что обеспечить более привлекательные тарифы, т.к. сборы для судов этого сегмента ниже.

Все полученные в ходе обсуждения комментарии будут изучены ACP, после этого проект новой системы сборов будет подан на утверждение Кабинетом министров Панамы. Предполагается, что новая система сборов вступит в силу с 1 октября этого года.

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