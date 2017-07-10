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DP World запускает новый пассажирский терминал в Лимассоле

Экономика и бизнес Транспорт
10 июля, 16:56 UTC+3

Пассажирский комплекс станет третьим круизным терминалом в портфеле активов DP World

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ЛИМАССОЛ, 10 июля. /ТАСС/. Дубайский портовый оператор DP World до конца лета запустит новый терминал в порту Лимассола, который сможет принимать крупнейшие круизные лайнеры, говорится в сообщении оператора.

DP World Limassol имеет глубины до 11 метров (без учета приливов) и три 400-метровых причала для круизных судов. Пассажирский комплекс станет третьим круизным терминалом в портфеле активов DP World после Мина Рашид (Дубай) и Квинкела Мартин (Аргентина).

Лимассол является одним из важнейших направлений круизного судоходства в Средиземном море, он может быть первым портом захода круизных судов после прохода через Суэцкий канал, отмечается в сообщении DP World.

DP World обладает портфелем из более чем 65 морских терминалов, расположенных на шести континентах, включая строящиеся терминалы в Индии, Африке, Европе и Ближнем Востоке.

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