Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Синара" планирует поставить в Египет 15 локомотивов для Хелуанского меткомбината

Экономика и бизнес Транспорт
11 июля, 13:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Сделка будет осуществляться при финансовой поддержке Российского экспортного центра и страхового агентства ЭКСАР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. АО "Синара - Транспортные машины" (входит в группу "Синара") планирует поставить в Египет 15 локомотивов для Хелуанского металлургического комбината, сообщил ТАСС заместитель генерального директора АО "Синара - Транспортные машины" Антон Зубихин в кулуарах форума "Иннопром".

"Мы развиваем экспорт в Египет. Сейчас идёт модернизация Хелуанского металлургического комбината. Мы планируем поставить туда 15 локомотивов серии ТГМ8, которые поставляем на Кубу", - сказал он.

Зубихин уточнил, что исторически на Хелуанском металлургическом комбинате эксплуатируются локомотивы производства Людиновского тепловозостроительного завода (входит в группу "Синара"). "Мы сейчас договариваемся с правительством Египта о поставках данных локомотивов. Сделка будет осуществляться при финансовой поддержке Российского экспортного центра и страхового агентства ЭКСАР", - добавил Зубихин. По его словам, контракт может быть заключен до конца года.

Маневрово-вывозной тепловоз ТГМ8КМ с гидравлической передачей предназначен для работы на железнодорожных путях колеи 1435 мм в условиях влажного тропического климата. Диапазон рабочих температур наружного воздуха для бесперебойной работы тепловоза составляет от плюс 1 до плюс 40 градусов.

Ранее в ходе ПМЭФ-2017 АО "Синара - Транспортные Машины" (входит в группу "Синара"), железные дороги Кубы и ЭКСАР подписали соглашение о поставке в течение пяти лет 75 локомотивов: 60 новых локомотивов ТГМ8 и 15 локомотивов ТГМ4.

Также соглашение предусматривает капитальный ремонт 75 старых локомотивов с заменой основных узлов и компонентов, поставку оборудования российского производства для модернизации депо Cienaga в Гаване, поставку оригинальных запасных частей российского производства на Кубу для обслуживания парка тепловозов ТГМ в количестве 289 единиц и обучение персонала, обслуживающего локомотивы.

Общая стоимость контракта составляет 190 млн евро.

Группа "Синара" - диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями группы являются машиностроение, финансовые услуги, девелопмент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
4
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
5
СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной
Темы дня
Реклама