"Синара" планирует поставить в Египет 15 локомотивов для Хелуанского меткомбината

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. АО "Синара - Транспортные машины" (входит в группу "Синара") планирует поставить в Египет 15 локомотивов для Хелуанского металлургического комбината, сообщил ТАСС заместитель генерального директора АО "Синара - Транспортные машины" Антон Зубихин в кулуарах форума "Иннопром".

"Мы развиваем экспорт в Египет. Сейчас идёт модернизация Хелуанского металлургического комбината. Мы планируем поставить туда 15 локомотивов серии ТГМ8, которые поставляем на Кубу", - сказал он.

Зубихин уточнил, что исторически на Хелуанском металлургическом комбинате эксплуатируются локомотивы производства Людиновского тепловозостроительного завода (входит в группу "Синара"). "Мы сейчас договариваемся с правительством Египта о поставках данных локомотивов. Сделка будет осуществляться при финансовой поддержке Российского экспортного центра и страхового агентства ЭКСАР", - добавил Зубихин. По его словам, контракт может быть заключен до конца года.

Маневрово-вывозной тепловоз ТГМ8КМ с гидравлической передачей предназначен для работы на железнодорожных путях колеи 1435 мм в условиях влажного тропического климата. Диапазон рабочих температур наружного воздуха для бесперебойной работы тепловоза составляет от плюс 1 до плюс 40 градусов.

Ранее в ходе ПМЭФ-2017 АО "Синара - Транспортные Машины" (входит в группу "Синара"), железные дороги Кубы и ЭКСАР подписали соглашение о поставке в течение пяти лет 75 локомотивов: 60 новых локомотивов ТГМ8 и 15 локомотивов ТГМ4.

Также соглашение предусматривает капитальный ремонт 75 старых локомотивов с заменой основных узлов и компонентов, поставку оборудования российского производства для модернизации депо Cienaga в Гаване, поставку оригинальных запасных частей российского производства на Кубу для обслуживания парка тепловозов ТГМ в количестве 289 единиц и обучение персонала, обслуживающего локомотивы.

Общая стоимость контракта составляет 190 млн евро.

Группа "Синара" - диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями группы являются машиностроение, финансовые услуги, девелопмент.