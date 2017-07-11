ПГК в I полугодии удвоила грузооборот на Горьковской железной дороге

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Нижегородский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-июне 2017 года перевез по Горьковской железной дороге (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") 2,1 млн тонн грузов, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Грузооборот филиала вырос в два раза и составил 2,3 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок на полигоне ГЖД выросла с 15% до 17%.

Основную номенклатуру перевозок составили цемент - 1,1 млн тонн (+54%), металлолом - 313 тыс. тонн (+10%), а также строительные грузы - 100 тыс. тонн (+33%).

Во внутреннем сообщении в январе-июне 2017 года филиал перевез 2,05 млн тонн, что на 17% выше уровня 2016 года. В частности, значительно увеличился грузопоток в адрес предприятий ГЖД, Октябрьской, Московской, Северной и Свердловской магистралей. Объем экспортных перевозок снизился на 30%, до 62 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ГЖД в местном сообщении и в адрес грузополучателей в пределах РФ, а также на экспорт преимущественно в направлении стран Балтии, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана.