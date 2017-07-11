Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ПГК в I полугодии удвоила грузооборот на Горьковской железной дороге

Экономика и бизнес Транспорт
11 июля, 12:45 UTC+3

Грузооборот филиала вырос в два раза и составил 2,3 млрд т-км

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба ПГК

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Нижегородский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-июне 2017 года перевез по Горьковской железной дороге (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") 2,1 млн тонн грузов, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Грузооборот филиала вырос в два раза и составил 2,3 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок на полигоне ГЖД выросла с 15% до 17%.

Основную номенклатуру перевозок составили цемент - 1,1 млн тонн (+54%), металлолом - 313 тыс. тонн (+10%), а также строительные грузы - 100 тыс. тонн (+33%).

Во внутреннем сообщении в январе-июне 2017 года филиал перевез 2,05 млн тонн, что на 17% выше уровня 2016 года. В частности, значительно увеличился грузопоток в адрес предприятий ГЖД, Октябрьской, Московской, Северной и Свердловской магистралей. Объем экспортных перевозок снизился на 30%, до 62 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ГЖД в местном сообщении и в адрес грузополучателей в пределах РФ, а также на экспорт преимущественно в направлении стран Балтии, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
4
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
5
СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной
Темы дня
Реклама