"Фосагро" приобрело дистрибуционно-логистический комплекс в Брянской области

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сбытовая сеть по продаже минеральных удобрений "Фосагро-Регион" (входит в группу "Фосагро") приобрела дистрибуционно-логистический комплекс в Брянской области, сообщает "Фосагро".

Цена и другие условия сделки не разглашаются. Продажа продукции группы начнется на новом комплексе во второй половине июля.

По словам генерального директора "Фосагро" Андрея Гурьева, в ближайшей перспективе группа планирует еще ряд сделок M&A в рамках дальнейшего расширения дистрибьюторской сети российском рынке.

"Наряду с постоянной работой по повышению качества продукции, расширению сервисов и оказываемых услуг, такая тактика позволяет нам прочно удерживать позицию лидера по поставкам минеральных удобрений на внутреннем рынке", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании.

Кроме того планируется, что приобретение комплекса в Брянской области позволит гасить сезонные колебания цен на минеральные удобрения и создать комфортные условия для развития местных сельхозпроизводителей.

Ранее Гурьев сообщал ТАСС, что компания не исключает ряд сделок M&A на российском рынке в текущем году для расширения дистрибьюторской сети.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основными владельцами компании являются структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева и членов его семьи - их доля в уставном капитале составляет 48,48% акций. Еще 19,35% контролирует ректор Горного института (Санкт-Петербург) Владимир Литвиненко, 7,7% - советник гендиректора "Фосагро" Игорь Антошин. В свободном обращении находятся около 25,1% акций, еще 1,92% уставного капитала находятся в РЕПО. Акции компании котируются на Лондонской фондовой (LSE) и Московской бирже.