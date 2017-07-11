Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Фосагро" приобрело дистрибуционно-логистический комплекс в Брянской области

Экономика и бизнес Транспорт
11 июля, 14:19 UTC+3 МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Цена и другие условия сделки не разглашаются

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сбытовая сеть по продаже минеральных удобрений "Фосагро-Регион" (входит в группу "Фосагро") приобрела дистрибуционно-логистический комплекс в Брянской области, сообщает "Фосагро".

Цена и другие условия сделки не разглашаются. Продажа продукции группы начнется на новом комплексе во второй половине июля.

По словам генерального директора "Фосагро" Андрея Гурьева, в ближайшей перспективе группа планирует еще ряд сделок M&A в рамках дальнейшего расширения дистрибьюторской сети российском рынке.

"Наряду с постоянной работой по повышению качества продукции, расширению сервисов и оказываемых услуг, такая тактика позволяет нам прочно удерживать позицию лидера по поставкам минеральных удобрений на внутреннем рынке", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании.

Кроме того планируется, что приобретение комплекса в Брянской области позволит гасить сезонные колебания цен на минеральные удобрения и создать комфортные условия для развития местных сельхозпроизводителей.

Ранее Гурьев сообщал ТАСС, что компания не исключает ряд сделок M&A на российском рынке в текущем году для расширения дистрибьюторской сети.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основными владельцами компании являются структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева и членов его семьи - их доля в уставном капитале составляет 48,48% акций. Еще 19,35% контролирует ректор Горного института (Санкт-Петербург) Владимир Литвиненко, 7,7% - советник гендиректора "Фосагро" Игорь Антошин. В свободном обращении находятся около 25,1% акций, еще 1,92% уставного капитала находятся в РЕПО. Акции компании котируются на Лондонской фондовой (LSE) и Московской бирже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
4
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
5
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
6
СМИ: сирийская оппозиция заявила о сбитом истребителе ВВС Сирии над зоной деэскалации
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Реклама