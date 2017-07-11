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DP World Australia и Cosco Shipping Lines подписали соглашение о партнерстве

Экономика и бизнес Транспорт
11 июля, 14:32 UTC+3

В соответствии с соглашением, терминалы DP World будут обслуживать большинство контейнеров, перевозимых Cosco Shipping

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Материал из 1 страницы
©  EPA/UDO WEITZ

СИДНЕЙ, 11 июля. /ТАСС/. Австралийское подразделение DP World подписало соглашение с Cosco Shipping Lines, предусматривающее предоставление стивидорных услуг для судов на всех сервисах китайской линии, заходящих в австралийские порты Брисбен, Сидней и Мельбурн, сообщается на сайте подразделения.

По словам главы DP World Australia Пола Скурра, в соответствии с соглашением, терминалы DP World будут обслуживать большинство контейнеров, перевозимых Cosco Shipping в/из Австралии.

Управляющий директор Cosco Shipping Oceania Юн Пан высоко оценил качество услуг DP World Australiа, основываясь на опыте начавшегося в прошлом году сотрудничества в рамках обслуживания сервисов А3.

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