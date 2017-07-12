Contargo вводит надбавку в связи с заторами в портах Роттердам и Антверпен

ДУЙСБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Один из крупнейших внутриевропейских операторов контейнерных перевозок Contargo ввел дополнительную надбавку в связи с увеличивающимися простоями судов в портах Роттердам и Антверпен, следует из сообщения оператора.

Надбавка 19,5 евро за TEU вводится с 14 июля до 31 августа.

"К сожалению, мы вынуждены переложить часть затрат на наших клиентов", - отмечается в заявлении Contargo. Время простоя судов зачастую составляет 50 часов, иногда достигая 120 часов, сообщает компания.

Согласно Journal of Commerce, задержки в Антверпене связаны с ростом числа судозаходов и дефицитом персонала в летний сезон отпусков.

Роттердам, крупнейший контейнерный порт Европы, страдает от усугубляющихся заторов с февраля. Среди причин заторов называются сбои в выполнении расписания судами на магистральных сервисах и изменения системы маршрутов сервисов в связи с реструктуризацией альянсов перевозчиков в апреле.

Внутренние водные пути обслуживают значительный объем внутриевропейских грузоперевозок, что обусловлено дефицитом мощности железных дорог и усилиями правительств, направленными на защиту окружающей среды.

На баржи приходится более 45% трафика, завозимого и вывозимого в/из Роттердама, в Антверпене эта доля составляет около 40%.

Contargo перевозит между портами Северной Европы и внутренними районами Европы около 2,4 млн TEU в год.