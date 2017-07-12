Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Contargo вводит надбавку в связи с заторами в портах Роттердам и Антверпен

Экономика и бизнес Транспорт
12 июля, 13:38 UTC+3

Надбавка 19,5 евро за TEU вводится с 14 июля до 31 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/JERRY LAMPEN

ДУЙСБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Один из крупнейших внутриевропейских операторов контейнерных перевозок Contargo ввел дополнительную надбавку в связи с увеличивающимися простоями судов в портах Роттердам и Антверпен, следует из сообщения оператора.

Надбавка 19,5 евро за TEU вводится с 14 июля до 31 августа.

"К сожалению, мы вынуждены переложить часть затрат на наших клиентов", - отмечается в заявлении Contargo. Время простоя судов зачастую составляет 50 часов, иногда достигая 120 часов, сообщает компания.

Согласно Journal of Commerce, задержки в Антверпене связаны с ростом числа судозаходов и дефицитом персонала в летний сезон отпусков.

Роттердам, крупнейший контейнерный порт Европы, страдает от усугубляющихся заторов с февраля. Среди причин заторов называются сбои в выполнении расписания судами на магистральных сервисах и изменения системы маршрутов сервисов в связи с реструктуризацией альянсов перевозчиков в апреле.

Внутренние водные пути обслуживают значительный объем внутриевропейских грузоперевозок, что обусловлено дефицитом мощности железных дорог и усилиями правительств, направленными на защиту окружающей среды.

На баржи приходится более 45% трафика, завозимого и вывозимого в/из Роттердама, в Антверпене эта доля составляет около 40%.

Contargo перевозит между портами Северной Европы и внутренними районами Европы около 2,4 млн TEU в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Росатом заверил, что перенос ввода ледокола "Арктика" не приведет к проблемам
2
СМИ: в аэропорту Сан-Франциско удалось избежать крупнейшей авиакатастрофы в истории
3
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
6
Во время акций протеста в Гамбурге арестовали двух россиян
7
Сергея Полонского приговорили к 5 годам колонии и освободили от наказания
Темы дня
Реклама