РЖД в I полугодии вложили 3,2 млрд руб. в реконструкцию участка обхода Краснодарского узла

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Инвестиции РЖД в реконструкцию участка им. Максима Горького - Крымская с обходом Краснодарского узла в первом полугодии 2017 года составили около 3,15 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе РЖД.

"В 2017 году РЖД планирует обеспечить ввод путей общей протяженностью 72,9 км, в том числе вторых путей на перегонах Абганерово - Гнилоаксайская; Ремонтная - Гашун, Порошинская - 4 км. Будет продолжено строительство вторых и станционных путей общей протяженностью 123,6 км, реконструкция станции Козырьки и строительство станции Гречаная, а также строительство обхода на участке Козырьки - Гречаная", - говорится в сообщении.

Кроме того, намечены проектно-изыскательские работы по 9 перегонам, будет завершено проектирование ряда автодорожных путепроводов.

Работы реализуются с 2007 года в рамках стратегии развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года и генеральной схемы развития сети железных дорог РЖД на период до 2020 года, а также с учетом концепции развития железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна.