Грузопоток через Владивостокскую таможню вырос в 1,5 раза с начала года

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Владивостокская таможня сообщила об активизации внешнеэкономических операций в регионе, заявив о 50% росте в первом полугодии 2017 г. объемов экспортно-импортных грузов.
"За полгода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 1,5 раза и составил $4,5 млрд. <...> Импорт вырос в 1,6 раза и составил $3,3 млрд", - сообщил на пресс-конференции в четверг и. о. начальника таможни Алексей Кузьмин.
По его словам, значительно увеличились все показатели внешнеэкономической деятельности. В частности, число предприятий и организаций, осуществляющих торговлю через Владивостокскую таможню, выросло с начала года на 30% и достигло 5 тыс.
Как сказал Кузьмин, отмечается рост по всем группам импортных и экспортных товаров. Поставки за рубеж, например, черных металлов поднялись на 16%, древесины - в 2 раза, рыбы и рыбопродукции - на 28%.
Владивостокская таможня - крупнейшая в составе Дальневосточного таможенного управления. В нее входят 7 постов - основных для функционирования Свободного порта Владивосток.