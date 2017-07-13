РЖД инвестировали 2 млрд рублей в развитие Пермского региона СвЖД в I полугодии 2017 года

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ПЕРМЬ, 13 июля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" в январе-июне 2017 года инвестировало 2 млрд рублей в развитие инфраструктуры Пермского региона Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД"), сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
Около 1,4 млрд рублей в течение года было направлено на обновление железнодорожного пути Прикамья. Обновляется парк тягового подвижного состава, в Пермский регион СвЖД поступило пять маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ.
"Для обеспечения стабильного вывоза растущего грузопотока и организации тяжеловесного движения на направлении Кузбасс - Усть-Луга идет подготовка к удлинению приемоотправочных путей на станции Кунгур и модернизации устройств автоматики и телемеханики на участке Пермь - Чепца", - говорится в сообщении.
Продолжаются работы по восстановлению исторического облика и сетей жизнеобеспечения здания вокзала Пермь-1 и реконструкции второй очереди вокзала Чусовская.
Инвестиционный бюджет Свердловской железной дороги в границах Пермского региона в 2017 году составит 4,5 млрд рублей.