РЖД инвестировали 2 млрд рублей в развитие Пермского региона СвЖД в I полугодии 2017 года

ПЕРМЬ, 13 июля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" в январе-июне 2017 года инвестировало 2 млрд рублей в развитие инфраструктуры Пермского региона Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД"), сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Около 1,4 млрд рублей в течение года было направлено на обновление железнодорожного пути Прикамья. Обновляется парк тягового подвижного состава, в Пермский регион СвЖД поступило пять маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ.

"Для обеспечения стабильного вывоза растущего грузопотока и организации тяжеловесного движения на направлении Кузбасс - Усть-Луга идет подготовка к удлинению приемоотправочных путей на станции Кунгур и модернизации устройств автоматики и телемеханики на участке Пермь - Чепца", - говорится в сообщении.

Продолжаются работы по восстановлению исторического облика и сетей жизнеобеспечения здания вокзала Пермь-1 и реконструкции второй очереди вокзала Чусовская.

Инвестиционный бюджет Свердловской железной дороги в границах Пермского региона в 2017 году составит 4,5 млрд рублей.