РЖД в I полугодии направили на ремонт электричек 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в первом полугодии 2017 года выполнило капитальный ремонт 383 вагонов пригородного подвижного состава, всего на эти цели направлено 1,1 млрд руб., сообщила компания в четверг.

Всего в 2017 г. путем проведения капитального ремонта планируется восстановить 943 вагона моторвагонного подвижного состава (10% эксплуатируемого парка). Расходы компании составят 2,8 млрд руб.

Капитальный ремонт электричек производится на специализированных ремонтных заводах или в депо и предусматривает замену оборудования салона, узлов и агрегатов, электроники и проводки, замену оконных рам, сидений и обшивки салона, зачистку и окраску кузова с заменой их элементов и т.д.

Также для обеспечения безопасности движения пригородных поездов, соблюдения графика их движения и поддержания качества услуг, предоставляемых пассажирам, регулярно осуществляется плановый ремонт и техническое обслуживание пригородного подвижного состава. В первом полугодии 2017 г. выполнен ремонт свыше 20 тыс. вагонов моторвагонного подвижного состава, на общую сумму 2,3 млрд руб.

Техническое обслуживание и плановый ремонт электричек осуществляются в моторвагонных депо, где проводится замена колесных пар, тяжелого подвагонного и крышевого оборудования, обточка колесных пар, замена или исправление поврежденных агрегатов, узлов и деталей, замену проводов и кабелей и модернизацию конструкций.