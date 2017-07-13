СМИ: правительство Индии выставит Air India на продажу

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Индии решило продать убыточного национального авиаперевозчика Air India, сообщает Financial Times.
Согласно публикации, в настоящее время перевозчик имеет долги около $8 млрд, что примерно соответствует стоимости компании.
В марте этого года стали известны результаты аудита компании, который выявил, что перевозчик занизил сумму своих операционных убытков в период с 2012 по 2015 год почти на $1 млрд. Правительство ранее уже предпринимало попытки приватизировать авиакомпанию, но пока безуспешно.
По данным FT, в 2001 году правительству почти удалось продать авиакомпанию совместному предприятия Tata Group и Singapore Airlines, но Singapore Airlines отказалось от сделки в последний момент, говорится в отчете FT. Tata и Singapore Airlines в настоящее время совместно владеют внутренним авиаперевозчиком Vistara, Tata также имеет долю в Air Asia.
По сообщениям индийских СМИ, правительство рассматривает три варианта продажи: 100%, 74% или 51% акций, что означает, что в любом случае правительство намерено отказаться от контроля над авиакомпанией.
Кроме того, рассматривается вариант продажи авиаперевозчика и его пяти дочерних компаний: Air India Charters Ltd, Air India Transport Services Ltd, Air India EngineerinG Services Ltd, Hotel Corporation of India и Alliance Air.
По данным источников FT, покупка Air India может быть интересна бывшему владельцу Tata, также индийская авиакомпания IndiGo в начале этого месяца заявила, что она заинтересована в приобретении международного подразделения Air India и бюджетного перевозчика Air India Express. Поскольку Etihad Airways владеет 24% акций Jet Airways, еще одним претендентом может быть Qatar Airways.