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РЖД и китайская ZJSG могут создать СП для организации логоцентров в РФ и странах АТР

Экономика и бизнес Транспорт
13 июля, 15:46 UTC+3 МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Компании также договорились способствовать упрощенному прохождению таможенных процедур и созданию конкурентоспособных логистических сервисов

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и китайская Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group (ZJSG) готовы рассмотреть возможность создания совместного предприятия с целью организации логистических центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и/или на территории России и формирования новых комплексных транспортных сервисов в сообщении Китай - Россия - Европа. Это предусмотрено меморандумом о намерениях, который подписали в рамках рабочей встречи в Москве президент РЖД Олег Белозеров и председатель совета директоров ZJSG Мао Цзяньхун, сообщает РЖД.

Для организации перевозок грузов в сообщении Китай - Россия - Европа с использованием железнодорожного и морского транспорта РЖД и ZJSG намерены изучить такие вопросы, как совместное использование терминально- логистических центров ZJSG в провинции Чжэцзян, создание интегрированных, оснащенных интеллектуальными технологиями логистических складов, консолидация грузовой базы, а также организация опытных перевозок грузов. Компании также договорились способствовать упрощенному прохождению таможенных процедур и созданию конкурентоспособных логистических сервисов.

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