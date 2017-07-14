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Вильнюсский аэропорт закрыт на 35 суток из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы

Экономика и бизнес Транспорт
14 июля, 10:57 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 14, июля. /ТАСС

На время ремонта до Каунасского международного аэропорта организованы дополнительные автобусные маршруты

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ВИЛЬНЮС, 14 июля. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт более чем на месяц закрылся в пятницу на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Как сообщил журналистам исполнительный директор предприятия Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Донатас Воверис, аэропорт откроется 18 августа.

"На время ремонта, который необходим для того, чтобы лайнеры могли безопасно приземляться и взлетать, большинство авиакомпаний по нашему предложению перенесли свои рейсы в Каунас", - сказал он.

Некоторые авиаперевозчики, однако, свернули полеты в Литву. "Эта доля составляет 10-15% от всех перелетов", - отметил Воверис.

Каунас - второй по величине после столицы город Литвы, от которого до Вильнюса 100 км. На время ремонта до Каунасского международного аэропорта организованы дополнительные автобусные маршруты. В Каунасе построен временный пассажирский терминал.

Взлетно-посадочная полоса Вильнюсского аэропорта в ее современном виде была построена в 1958 году. Последняя реконструкция проводилась более 20 лет назад. Нынешний ремонт обойдется в 25 млн евро.

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