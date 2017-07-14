СМИ: операторы, работающие на ЭТП "Грузовые перевозки", могут получить преференции

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) обсуждают возможность предоставления преференций железнодорожным операторам, работающим на электронной торговой площадке "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП), сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", решено разделить потенциальные преференции на две группы: технологические решения, которые зависят от РЖД, и стимулы, которые потребуют решений госорганов, например тарифные скидки, отказ от взимания платы за простой, скидки на порожний пробег.

Операторы также должны сформировать свои предложения и представить их в Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, отвечает за сбыт услуг РЖД по грузоперевозкам).

РЖД запустили электронную торговую площадку "Грузовые перевозки" в конце марта 2017 года. По данным "Ъ" и газеты "Ведомости", с этого момента отправлено 20 тыс. вагонов, перевезено более 1 млн тонн грузов для более чем 300 грузоотправителей.

На бирже представлены вагоны трех операторов: "Федеральной грузовой компании" (ФГК), "Первой грузовой компании" (ПГК) и "Нефтетранссервиса", говорят собеседники "Ведомостей" (представитель ФГК участие подтвердил, в ПГК и "Нефтетранссервисе" отказались это комментировать). Общий парк вагонов в июне был более 1,1 млн единиц.

Участники рынка отмечают, что условия, которые предлагает РЖД, устраивают не всех операторов - "Ведомости" опросили более шести. Агентское вознаграждение за выигранный контракт - 2,5%, перечисляют источники в компаниях-операторах. Перевозка, по словам одного из них, оплачивается только через 5-6 недель после оказания услуги. "Условия участия в торгах предусматривают, что владелец вагона несет материальную ответственность за недоставку вагона вне зависимости от причин. За каждый вагон ему придется заплатить около 1100 руб.", - говорит собеседник газеты. Для сравнения: суточная ставка аренды полувагона в июне была 1,3 тыс.-1,4 тыс. руб.

ЭТП ГП - сервис грузоперевозки, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников - крытых вагонах, полувагонах, цистернах и т.д. из любой точки, где есть доступ к интернету, и оплатить ее - с единого лицевого счета или банковским платежом.