Власти Бурятии: РЖД вернутся к проекту желдороги между Транссибом и БАМом

УЛАН-УДЭ, 14 июля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. РЖД вернется к разработке проекта железной дороги Могзон - Новый Уоян, которая соединит Транссибирскую магистраль и Байкало-Амурскую магистраль. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Бурятии со ссылкой на врио главы республики Алексея Цыденова.

Договоренность о возобновлении работы над проектом руководителем республики и президентом РЖД Олегом Белозеровым достигнута в Иркутске, на проходящей там XIII Ассамблее начальников железных дорог России.

"Мы провели переговоры с Олегом Белозеровым и договорились о возобновлении работы над проектом строительства дороги Могзон - Новый Уоян. В ближайшее время начнется работа над актуализацией технико-экономического обоснования проекта, будут определены условия и возможные сроки начала строительства", - приводит слова Цыденова его пресс-службе.

Ранее Цыденов сообщал ТАСС, что связь Трассиба и БАМа через Бурятию откроет новые возможности для освоения месторождения полезных ископаемых, обеспечит транспортную доступность для добывающей отрасли.

Могзон и Новый Уоян разделяют почти 700 км. В 1980-х годах началось строительство ветки от Могзона до промежуточного пункта - месторождения полиметаллов "Озерное": было проложено около 20 км линии, однако проект был заморожен из-за недостатка финансирования.