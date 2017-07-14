Федеральная грузовая компания направит на дивиденды за 2016 г. 5,5 млрд руб.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочернее общество РЖД) направит на выплату дивидендов по итогам 2016 года 5,47 млрд рублей, или 95% чистой прибыли, говорится в сообщении компании по итогам годового общего собрания акционеров.

Грузооборот компании в отчетном периоде составил 364 млн ткм (+14,1%), объем перевозок - 183,1 млн т. (+11%). Выручка компании выросла более чем в 1,5 раза, до 73,2 млрд рублей.

"В течение года мы проводили комплексные мероприятия, нацеленные на повышение эффективности работы компании, и добились существенного улучшения производственных и финансовых показателей: по итогам отчетного года АО "ФГК" заняло лидирующие позиции по грузообороту и количеству подвижного состава в управлении на рынке операторских услуг и получило чистую прибыль в размере 5,8 млрд рублей против убытка 8,5 млрд руб. в 2015 году", - подчеркнул глава ФГК Алексей Тайчер, слова которого приводятся в сообщении.

АО "Федеральная грузовая компания" создано в 2010 году, является дочерним предприятием ОАО "РЖД" и одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России.

Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. ФГК управляет около 152,5 тыс. единиц подвижного состава.